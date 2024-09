Il costo della rosa del Napoli è aumentato del 25% in un anno, si sfiorano i 200mln! Tutte le cifre

Calciomercato Napoli - Il costo della rosa del Napoli ha fatto registrare una crescita milionaria al via della stagione 2024/25. Lo annuncia Calcio&Finanza.

Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dopo il mercato estivo è aumentato di circa 40 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/24 (+25% circa), passando da 155,3 milioni circa a 194,7 milioni di euro. A confronto: i costi dell’Inter per questa stagione sono 200 milioni, quelli della Juventus 212,4.

Per stimare l’impatto a bilancio dei giocatori Calcio&Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Napoli) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore:

"In totale, la rosa attualmente a disposizione dell’allenatore salentino impatta per poco meno di 40 milioni di euro in più rispetto a quella della stagione 2023/24 a disposizione di Garcia, e successivamente di Mazzarri e Calzona. A pesare sono stati soprattutto gli investimenti sul mercato in entrata, con maggiori costi per ben 97 milioni di euro circa, non compensati a sufficienza dai minori costi (circa 28 milioni di euro, senza considerare le plusvalenze e i ricavi da prestiti)"