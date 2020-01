Il commento della SSC Napoli: "Abbiamo evidenziato personalità e capacità di lottare in tanti momenti dell'incontro"

La SSC Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la sconfitta subita in casa contro l'Inter per 3-1:

"L'Inter vince al San Paolo per 3-1. Decidono le due bocche di fuoco del campionato: doppietta di Lukaku e gol di Lautaro, la coppia di attaccanti più prolifica in terra italiana. Il Napoli parte ad handicap perchè dopo mezzora è sotto di 2-0 per una doppietta di Lukaku, ma anche per episodi individuali poco fortunati. Però gli azzurri rientrano in partita con carattere e impeto, senza mai avvilirsi. E' il dato più confortante di questa sfida che viene rimessa in piedi sul finire di primo tempo con un gol di Milik. Nella ripresa la partita è viva e per il primo quarto d'ora le sorti potrebbero prendere ogni binario anche quello azzurro, considerata la pressione e la gestione del campo del Napoli. Poi però Lautaro si infila su una palla vagante in area e con un colpo d'esterno da bomber di razza chiude la storia. Finisce 3-1 ma nell'analisi generale se è vero che l'Inter mostra di essere meritatamente capolista testa a testa con la Juve, è altrettanto realistico che il Napoli ha evidenziato personalità e capacità di lottare in tanti momenti dell'incontro. Un dato non solo tecnico ma anche emotivo dal quale ripartire per questo gennaio intenso, impegnativo e ricco di big match".