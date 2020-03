IDERD, la SSC Napoli riprende il messaggio di Koulibaly: "Forse siamo diversi. Ma siamo tutti fratelli"

Oggi è l'International Day for the Elimination of Racial Discrimination, meglio conosciuto come IDERD. La SSC Napoli ha voluto prendere parte alle iniziative di sensibilizzazione sul tema riproponendo alcune parole di Kalidou Koulibaly in un'intervista al The Player's Tribune:

"Sì, sono un calciatore.

Sono un calciatore nero.

Ma non sono solo questo.

Sono musulmano. Sono senegalese. Sono francese. Sono napoletano.

E sono un padre.

Ho girato tutto il mondo, ho imparato tante lingue e aperto tante porte. Ho avuto la fortuna di guadagnare tanti soldi. Ma ti ricorderò ancora della lezione più importante che ho imparato.

Ci sono tre cose che non si possono comprare da nessuna parte: l’amicizia, la famiglia e la serenità.

Lo abbiamo capito da bambini a Saint-Dié e voglio che anche mio figlio lo capisca.

Spero che un giorno lo capiranno anche quelli che mi fanno ‘buu’.

Sì, forse siamo diversi.

Ma siamo tutti fratelli."