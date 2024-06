I quattro giocatori su cui Antonio Conte ha posto il veto e non partiranno sul mercato

Calciomercato SSC Napoli - Il veto di Antonio Conte per quattro giocatori del Napoli, che non andranno via durante la sessione di mercato come racconta la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli, veto di Conte su quattro azzurri

Così sarà per Giovanni Di Lorenzo, che «oltre a essere un giocatore top, è una persona molto per bene e importante nello spogliatoio. Nella scorsa stagione la frustrazione ha portato a cose non limpide, ma su di lui ho posto il veto, così come per Kvara, Anguissa e Lobotka».

Quattro nomi da cui ripartire dopo una stagione da dimenticare, a cui non può aggiungersi quello di Osimhen: «C’erano accordi precedenti, posso solo assistere».

