Solo un grosso spavento per Elif Elmas ieri pomeriggio. Il centrocampista azzurro era uscito più che malconcio dall'allenamento con la sua Macedonia alla vigilia della sfida di stasera contro la Lettonia, tenendo col fiato sospeso staff medico e tecnico della SSC Napoli e della sua nazionale. Dopo poche ore però, già la certezza che quella botta fosse stata ben smaltita dall'ex Fenerbahce, che questa sera alla fine è sceso in campo da titolare nella sfida valida per la 6° giornata dei gironi di qualificazione ad Euro 2020. Elmas ha giocato 88 minuti, fornendo anche l'assist vincente (clicca su play per vedere il video) a Goran Pandev per il gol dell'1-0 della sua squadra.

Elif Elmas in maglia Napoli

Elif Elmas, menomale che era infortunato...

E dire che era infortunato, almeno alla vigilia. L'azzurro ha giocato alto a sinistra nel tridente d'attacco dei macedoni, sfoderando una prestazione eccellente (seppur contro un avversario modesto, va detto). Le statische del giocatore parlano chiaro: 89% di precisione nei passaggi, 12 duelli vinti in mezzo al campo, 2 tackles portati a buon fine e anche 1 tiro nello specchio della porta. Insomma, in vista delle robuste rotazioni che Carlo Ancelotti varerà da Napoli-Sampdoria in poi per il primo mini ciclo di ferro tra campionato e Champions League, Elmas si candida a pieno titolo a scendere in campo molto spesso dal primo minuto.