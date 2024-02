Demme fuori dalla lista Serie A? Sì, ma può rientrarci: il regolamento della Lega

Ultime notizie Napoli - Il Napoli dovrà tenere fuori un calciatore dalla lista dei calciatori impiegabili in Serie A, e l’indicazione porta a Diego Demme. Il centrocampista tedesco, però, potrebbe in un caso rientrare a disposizione di Walter Mazzarri entro il termine della stagione. A confermarlo è il regolamento del campionato italiano.

Lista Serie A Napoli: la scelta su Demme

L’elenco dei 25 calciatori può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. Ogni variazione deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.

Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori:

a) sostituzione di un portiere con un altro portiere;



b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer;



c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento;



d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto;



e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori.

Nel caso di sostituzione di un calciatore di cui alla presente lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “calciatori over 22” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione, ovvero non potrà essere riproposta la sostituzione degli stessi due calciatori, a parti invertite, al di fuori dei periodi dei trasferimenti. Viceversa, il calciatore sostituito potrà essere reinserito nell’elenco in qualsiasi momento al di fuori dai periodi di trasferimento, purché al posto di un calciatore diverso dal suo sostituto, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.

Le due sostituzioni consentite di cui alla lettera e) che precede non devono necessariamente essere effettuate nello stesso momento, ma possono essere fatte in due periodi diversi della stagione.

I due calciatori che possono subentrare nell’elenco al di fuori dei periodi di trasferimento possono essere, indifferentemente, calciatori già tesserati per il club o calciatori neo-tesserati ai sensi del punto 5 che precede.

Escludendo le fattispecie b), c) e d), Diego Demme potrebbe rientrare nella lista dei calciatori impiegabili in Serie A in caso, eventuale, di infortunio tale da fermare un compagno di squadra fino a fine stagione. Un po’ spiacevole come opzione, ma tant’è.