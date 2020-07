De Laurentiis sui diritti tv: "Dobbiamo capire se continuare a far guadagnare gli altri o rinforzare i nostri club e accontentare i tifosi"

Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in occasione della riunione di Lega a Milano. Ecco uno stralcio dell'intervista:

Dal Pino presenterà oggi le offerte dei fondi di investimento.

"Non indicherà la strada da seguire. Vi dimenticate sempre i ruoli. Il presidente non decide. La Serie A ha dimostrato che pur sembrando caotica è un punto di riferimento per ben sei fondi. Dobbiamo capire se continuare a far guadagnare gli altri o rinforzare i nostri club e accontentare i tifosi".