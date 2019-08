Dalla Spagna, Onda Cero: "James vuole andare all'Atletico Madrid, il Real ora vuole 50 milioni per venderlo"

Edu Pidal, giornalista di Radio Onda Cero, si è soffermato sulla questione legata ad James Rodriguez nel corso del famoso programma radiofonico spagnolo "El Transistor", in onda proprio su Radio Onda Cero:

"Zidane è stato irremovibile con James. Non vuole avere nulla a che fare con lui. Inoltre c'è da dire come il Real Madrid non comprenda nemmeno questa posizione così perentoria dell'allenatore francese. Al momento James vuole andare all'Atletico Madrid, il giocatore colombiano andrà al club che verserà 50 milioni nelle casse del Real Madrid".