"Dai Paolo, dai che devo entrare!": Mertens e la voglia matta di giocare, siparietto col Team Manager

Marco Russo, bordocampista di DAZN, commenta a Goal.com quanto accaduto ieri sera durante Napoli-Torino riportando alcuni retroscena su delle frasi di Gattuso che solo lui dalla posizione privilegiata in cui si trovava ha potuto cogliere:

"Mertens ha una voglia matta, incredibile, di giocare. E’ il 70’, Gattuso si gira verso il suo vice Riccio e si confronta: “Mettiamo Dries, preparalo”. Lui è già pronto. Il team manager De Matteis impiega qualche secondo in più nel fissare i numeri sulla lavagnetta per il cambio e Mertens lo esorta: “Dai Paolo, dai che devo entrare!”. Il gioco però non si ferma, la palla non vuol saperne di uscire. Vi capita mai di pensare ad alta voce, così, come riflesso incondizionato? Lui fa lo stesso. Bisbiglia: “Dai, dai, cambia, cambia”. Gli manca un gol per essere il miglior marcatore di sempre al Napoli staccando Hamsik e ha una voglia matta di farlo".