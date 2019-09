Ultimissime Calcio Napoli - Maurizio Sarri prima e dopo. Ecco due estratti video che mostrano il pensiero del tecnico prima sulla panchina del Napoli e poi in bianconero.

Maurizio Sarri - Juventus

Aiutini pro Juve, Sarri prima e dopo

Si passa dalle proteste per il calendario e un più sfacciato: "Il Napoli deve essere fucilato per avere un rigore? Oppure bisogna fare le maglie a righe" al "mai parlato di aiutini" di ieri in conferenza stampa.

