Commissione sì, commissione no, commissione esagerata: le più alte pagate da De Laurentiis

Commissione sì, commissione no, commissione esagerata. Commissione pam, commissione papapapapam. Libertà stilistica di citare La Terra dei Cachi di Elio e le Storie Tese, ma ogni ‘Pam’ è una somma milionaria, perchè le commissioni da pagare agli agenti e agli intermediari per ogni trasferimento di un calciatore sono sempre nel mirino di tutti i club italiani ed europei. Sempre a puntare il dito in maniera ipocrita, salvo poi pagare pur di ottenere il calciatore.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Anche il Napoli ha pagato commissioni agli agenti, eccome se ne ha pagate. Negli ultimi sei bilanci, quelli chiusi al 30 giugno dal 2018 al 2023, la cifra complessiva pagata dal Napoli ammonta a circa 50 milioni e 709 mila euro.

Euro 15.002.750,05 nel 2023

nel 2023 Euro 7.116.106,54 nel 2022

nel 2022 Euro 6.906.264,11 nel 2021

nel 2021 Euro 3.992.325,32 nel 2020

nel 2020 Euro 11.294.883,70 nel 2019

nel 2019 Euro 6.407.297,00 nel 2018

Di commissioni si è tornati a parlare ultimamente in relazione ai calciatori svincolati, che da una parte riportano la cifra zero alla somma da pagare per acquistarne il cartellino. Dall’altra, però, ci sono ulteriori costi accessori: un bonus alla firma, ad esempio, nonché una commissione agli agenti e agli intermediario, generalmente più alta proprio perchè il cartellino è gratuito. Ad esempio quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo che si svincola dall'Atletico Madrid e propone gratuitamente il suo acquisto. Salvo pagare commissioni, riportate tra i due ed i cinque milioni di euro.

Mercato Napoli, tutte le commissioni

Quali sono le commissioni più alte pagate dal club di Aurelio De Laurentiis negli ultimi anni? Ci aiutano i bilanci del Napoli, con le tabelle complessive e la specifica voce dei compensi agli agenti. La più onerosa? Quella pagata all’acquisto di Hirving Lozano, quindici milioni di euro a fronte dei 35 registrati a bilancio per l’acquisto dal PSV Eindhoven. A seguire due pilastri dello scudetto dello scorso anno, com Victor Osimhen e Kim Min-Jae, mentre in top 10 risultano anche due acquisti a parametri zero, come Fernando Llorente e Amato Ciciretti.