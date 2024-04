Sapete come si chiama la figlia di Conte? Dice tutto sulla sua mentalità

Un vincente, è questo il primo aggettivo che viene pensando ad Antonio Conte. Possa piacere o no sul piano caratteriale, e l'essere una bandiera juventina inoltre di certo non aiuta a Napoli, ma è innegabile che sia profilo di assoluto spessore e sarebbe un colpaccio per Aurelio De Laurentiis come allenatore del Napolinel caso dove lo convincesse. Soprattutto a livello nazionale, è sinonimo di garanzia ovvero vittoria: lo ha fatto alla Juventus, al Chelsea e all'Inter. Solo al Tottenham non ci è riuscito e ha reso orgogliosi gli italiano sul campo nonostante una delle nazionali più in difficoltà di sempre sul piano tecnico tra i giocatori convocabili in quegli anni.

Nuovo allenatore Napoli: ADL sogna Conte

La botta d'adrenalina che riesce a dare ai suoi è incredibile e quando si crea l'alchimia i suoi giocatori danno l'anima per lui, finendo stremati in campo a fine gara e sorpattutto al termine della stagione. Ovviamente ha anche difetti: in ambito internazionale, inteso come Champion League, non è mai riuscito a imporsi come invece gli riesce in 38 giornate di campionato ed è noto per le sue richieste economiche enormi, prima in termini contrattuali e poi in sede di mercato. In azzurro sembra possa 'accontentarsi' di 6 milioni all'anno, piuttosto è il progetto il problema: riuscirà De Laurentiis a convincerlo? Staremo a vedere.

La famiglia di Conte e la voglia di restare in Italia

Chissà che un aiuto, indiretto o diretto, non possa arrivare in generale dalla famiglia e in particolare dalla moglie Elisabetta Muscariello. La priorità del tecnico, potendo, è quella di restare in italia anche per non allontanarsi dalla famiglia e soffrendo come ammise a Londra. Non solo la sua dolce metà ma anche l'amata figlia, oggi 16enne. Il nome della ragazza dice tutto. “La vittoria è sempre stata nel suo dna, visto che per sua figlia ha scelto il nome Vittoria”, svelò il fratello Daniele Conte in un’intervista del 2011. La sintesi della sua filosofia sportiva come nome alla cosa più importante che ha.