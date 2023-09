Braga-Napoli, è Politano a richiamare Garcia dopo il gol di Di Lorenzo: il francese si unisce dopo all'abbraccio azzurro | FOTOSEQUENZA

Ultime notizie Napoli - In occasione del gol del vantaggio di Giovanni Di Lorenzo in Braga-Napoli, il capitano azzurro ha richiamato la squadra ed è andato a festeggiare verso la panchina. Al momento dell'esultanza, Di Lorenzo ha fatto gruppo con tutti i compagni in panchina e lo staff: assente in un primo momento Rudi Garcia, con il francese che è stato poi 'invitato' da Matteo Politano ad unirsi ai festeggiamenti.

Braga (4-3-3): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja (40' st Marin); Al-Musrati, Horta, Carvalho (22' st Zalazar); Djalò (32' st Banza), Ruiz (40' st Pizzi), Bruma. Allenatore: Jorge

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13' Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (21' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (21' st Elmas). Allenatore: Garcia

Arbitro: Gözübüyük

Marcatori: 45'+1' Di Lorenzo (N), 39' st Bruma (B), 43' st aut. Niakaté (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Osimhen (N), Djalo (B), Fonte (B), Politano (N), Borja (B), Raspadori (N), Olivera (N), Jesus (N)