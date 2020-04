Baldini su Allegri: "Ci riprese nel tragitto Soccavo-San Paolo perchè nel pullman qualcuno usava il cellulare"

Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Allegri da calciatore? “Non pensavo arrivasse a determinati livelli anche se aveva già all’epoca l’animo da allenatore. Ricordo che una volta, nel tragitto da Soccavo al San Paolo, ci riprese in pullman perché qualcuno usava il cellulare. Era sintomo di poca concentrazione per lui”.

Tra Mutti, Mazzone, Galeone e Montefusco con chi legasti di più? “Mazzone portò Giannini che andò subito via e Galeone portò Allegri. Non legai con nessuno. Mazzone si rese subito conto dei grossi problemi societari che c’erano e si dimise dopo poco, però m’ha fatto male. Volevo arrivare con lui in fondo al campionato. Avevo stima di lui come uomo e come allenatore, non mi piacque il fatto che volle andar via”.