Notizie Calcio- Venezia-Napoli 0-2, finisce così allo stadio Penzo grazie alle reti di Victor Osimhen e Andrea Petagna. Un successo che rilancia gli azzurri anche in chiave scudetto in virtù anche dello scontro diretto con l'Inter di sabato sera al Maradona. “Fidatevi di me: per lo scudetto bisognerà fare i conti anche col Napoli”, assicura Raffaele Auriemma in un video sul suo canale Youtube. Clicca sul play in basso per vedere.