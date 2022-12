Napoli Calcio - Argentina-Francia, oggi è il gran giorno. Alle 16.00 va in scena la finale della Coppa del Mondo in Qatar e tantissimi argentini sono già riuniti a piazza Dante dove seguiranno l'evento in ricordo di Maradona. Saranno circa 2.000 i tifosi argentini che si riuniranno, provenienti da tutta Italia, sperando in una grande festa. Clicca sul play in basso per vedere.