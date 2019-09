'Tifosi napoletani', questa sera la seconda puntata su CalcioNapoli24: Marika Fruscio con Montuori in conduzione, Bruscolotti e tanti altri nel parterre

Seconda puntata per la trasmissione “Tifosi napoletani”, in onda tutti i giovedì alle 20:45 su TeleA e su tutte le piattaforme di Calcio Napoli 24 (canale 296 del digitale terrestre, pagina Facebook e Youtube).

Oltre alla prorompente Marika Fruscio, che sarà la spalla di Gennaro Montuori per tutta la stagione calcistica, non possono mancare gli ex azzurri che hanno fatto la storia del calcio Napoli con le vittorie degli anni 80’ che ancora oggi sono impresse nella mente dei tifosi azzurri. Bruscolotti, Di Fusco, Filardi, Carannante e il direttore Pavarese analizzeranno i difetti da migliorare nello scacchiere di mister Carlo Ancelotti e come il Napoli potrebbe cambiare con i nuovi acquisti. Il tutto si svolgerà sotto gli occhi vigili dell’avvocato Tuccillo che fungerà come sempre da mediatore, ma senza peli sulla lingua. Come sempre non può mancare la musica a “Tifosi napoletani” e questa sera a deliziare i presenti e il pubblico da casa ci sarà la splendida voce di Monica Sarnelli.