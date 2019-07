Universiadi, il San Paolo nel segno dell'accoglienza: spettacolo ed effetti speciali a Fuorigrotta

Inversione di rotta nella politica societaria di Aurelio De Laurentiis. C'è riuscito Carlo Ancelotti a convincerlo a sedere al tavolo dei super procuratori. Prima Raiola, poi Mendes, adesso il presidente della SSC Napoli è deciso a chiudere diverse affari grazia all'alleanza con i potenti agenti. Manolas, James Rodriguez, Lozano adesso sono sogni possibili: stravolte opinioni ed abitudini, più naso per operazioni che prima i tifosi sognavano soltanto.. Eppure solo qualche tempo fa proprio De Laurentiis li definiva "cancro del calcio", invece adesso le cose sono cambiate. Monica Scozzafava, tramite le colonne del Corriere della Sera, scrive:

L’alleanza con Mendes, già agente di Ghoulam, ha approcci più remoti. Raccontò De Laurentiis, la scorsa estate, che con il plenipotenziario portoghese aveva parlato anche di Cristiano Ronaldo, ma che le cifre non sarebbero mai state possibili per una società come il Napoli che fattura un terzo della Juventus e che si autofinanzia. Chiacchiere sotto l’ombrellone, evidentemente. Ma avvio di un discorso che oggi invece è serrato per la trattativa che può portare l’attaccante colombiano e pupillo di Ancelotti a Napoli. James Rodriguez ha già l’accordo con il club partenopeo, spetta ora a Mendes definire l’intesa con il Real.



Il golfo, il Vesuvio, l’arte, la cultura, la tradizione. E poi la Sirena Partenope, una ballerina che sorvola il cielo di Napoli. Sarà una cartolina di Napoli ipertecnologica, illuminata da led e tanti effetti spettacolari. Lo stadio San Paolo sarà un Vesuvio pieno di luci e colori, dove campeggia una U gigantesca. « È la lettera dei giochi universitari ma nel nostro concept raffigura anche il golfo di Napoli che abbraccia gli atleti » spiega il direttore esecutivo Marco Balich, star delle cerimonie olimpiche.

Comincia l’Universiade e lo stadio San Paolo diventa palcoscenico. Un mega evento in programma alle 21 (ma i cancelli saranno aperti dalle 18), davanti a 30 mila spettatori (i biglietti da giorni sono sold out) di cui però Balich non vuole dare troppi dettagli. « Sarà tutto da scoprire al momento — suggerisce — La sorpresa è un fattore importante in questi casi » . Ottocento performers dai 16 ai 60 anni, 40 scuole di danza, 550 volontari coinvolti nello spettacolo, 1.500 costumi, 463 persone della produzione provenienti da 19 diverse nazionalità. Tra loro, anche 40 migranti: porteranno i cartelli delle nazioni. E ci sarà la stella azzurra Lorenzo Insigne, ultimo dei tedofori a entrare. Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dichiarare aperta la 30esima " Summer Universiade". Hanno già dato conferma il presidente della Camera Roberto Fico e il vicepremier Luigi di Maio. Ha annullato la sua partecipazione per un incontro a Roma coi sindacati il premier Giuseppe Conte. Tra gli invitati il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tante le adesioni degli ambasciatori e ministri dello Sport dei vari paesi partecipanti. Al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al presidente della Fisu Oleg Matytsin spetteranno i discorsi ufficiali di benvenuto. Ma il sindaco Luigi de Magistris stasera avrà un posto d’eccezione: accoglierà gli atleti con un saluto di benvenuto all’inizio della manifestazione. Una presenza recuperata all’ultimo minuto, per mettere a tacere le polemiche.

Si comincia con il tributo all’Italia di Malika Ayane che canterà "Italiana vera". Bebe Vio, campionessa mondiale paralimpica 2017 in abito Armani porterà il tricolore, Iaia Forte reciterà brani di due grandi del teatro napoletano, Maria Felicia Carraturo napoletana primatista mondiale di apnea accompagnerà la Sirena Partenope, poi si esibirà Livio Cori, quindi toccherà ai judoka di Gianni Maddaloni da Scampia, il rapper Anastasio che canterà la sua versione di " Another brick in the wall" dei Pink Floyd accompagnato da 30 bambini della scuola media di Meta di Sorrento e Carmen Pierri, vincitrice del talent " The Voice". Ancora, il Coro del Teatro Verdi di Salerno con Andrea D’Alessio, infine il concerto di Andrea Bocelli che darà l’avvio al suo omaggio alla città con "Funiculì Funiculà". Saranno 40 i migranti dell’associazione Less coinvolti nello show. « Siamo molto felici di essere riusciti a coinvolgere un gruppo di giovani, tra i 20 e i 35 anni — spiega Lida Castelli, regista della cerimonia — Arrivano da Burkina Faso, Nigeria, attraverso la Libia. Hanno storie straordinarie » . Una scelta di campo precisa, che affida una chiave simbolica all’evento. « Sono protagonisti importanti della cerimonia — prosegue Castelli — È un segnale molto forte che sottolinea il concetto della pace. Non vorrei fosse strumentalizzato dalla politica, è un tema molto caldo. Diamo spazio e voce a chi non ce l’ha: ecco tutto ». Alla cerimonia assisteranno gli operai della Whirlpool: esporranno allo stadio lo striscione simbolo della vertenza: " Napoli non molla". Il nuovo incontro al Mise è stato convocato l’11 luglio.

Uno dei nodi di stasera sarà il traffico su Fuorigrotta, dopo il flop del dispositivo la scorsa settimana. L’organizzazione invita a non prendere le auto e a viaggiare con i mezzi pubblici. La Linea 2 del servizio metropolitano di Trenitalia prolungherà l’orario di servizio fino all’1.30, mentre il servizio Anm della Linea 1 della metro sarà attivo fino alle 2. Rafforzati anche i collegamenti bus da e per Fuorigrotta. Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. Dalle 7 di oggi e fino al termine della cerimonia, è prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota. Dalle 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Fino al termine della manifestazione verrà chiuso viale Marconi. Sarà ancora Balich il direttore creativo della cerimonia di chiusura, il 14 luglio, al San Paolo alle 21. Quella sera spazio a giovani creativi, poi la parata degli atleti e la celebrazione dei volontari. Sul palco, presentatori per una notte, ci saranno gli irriverenti The Jackal, che annunceranno le esibizioni di Mahmood e Clementino.