Universiadi, aggiornamenti in tempo reale: calendario e gare anche sull'app

Vivere l’Universiade in tempo reale, minuto per minuto.

Sul sito universiade2019napoli.it, alla voce Risultati, è pubblicato lo Schedule, il calendario ufficiale con tutte le 18 discipline sportive in corso fino al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania: www.universiade2019napoli.it/risultati/

Il calendario presenta il numero totale dei giorni per singolo sport e le cerimonie di premiazione. Ogni giornata è contrassegnata dal bollino che distingue le qualificazioni (Q) dalle finali (F).

Nella medesima pagina, alle voci Medals, Books e Daily Bulletin sono disponibili gli aggiornamenti sulle medaglie che saranno assegnate, i dati tecnici e il bollettino giornaliero di tutti gli sport in gara con orari e relativi impianti.

Per aggiornamenti ancora più dettagliati, selezionando il singolo sport, si visualizza il programma della disciplina: dalla competizione del giorno (By Day), alla categoria (By Category) fino alle medaglie. All’interno della competizione, cliccando sull’orario della giornata prescelta, si aprirà una voce ancora più minuziosa con tutte le nazionalità in gara: startilist, risultati aggiornati, oltre alla giura incaricata.

Per il singolo sport che si intende seguire è possibile, inoltre, scaricare i documenti con risultati specifici degli atleti o dei team in gara con gli orari delle competizioni. Sono disponibili anche file in cui consultare gli elenchi degli atleti per gli sport individuali suddivisi per nazionalità, anno di nascita e specialità in cui gareggiano.

Con la nuova App Napoli 2019, scaricabile su Google Play e App Store, sarà possibile avere il countdown dei giorni, leggere tutte le ultime notizie, conoscere le gare in programma, gli orari, gli impianti in cui si svolgeranno con la mappa per le direzioni, acquistare i biglietti.

Inoltre da oggi, per gli eventi più importanti dell’intera manifestazione, saranno disponibili gratuitamente al link https://press.universiade2019napoli.it immagini fotografiche ufficiali, flash news e comunicati sport per sport.

Infine il Centro per il Monitoraggio e la Modellistica Marina e Atmosferica dell'Università Parthenope di Napoli, che cura le previsioni meteorologiche, marine e di qualità dell'aria, darà assistenza meteo-oceanografica alla 30^ Summer Universiade al link https://meteo.uniparthenope.it. Disponibile anche la versione 3.00 dell'applicazione Android.