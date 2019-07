Universiadi, si chiama Erika Seyamah l'atleta delle Universiadi del Regno di Eswatini che ha incantato Napoli [VIDEO]

Come si chiama l'atleta del Regno di Eswatini? E' la domanda che si fanno tutti stamattina. Ieri sera alla cerimonia di apertura delle XXX Universiadi Estive la stella della serata, allo stadio San Paolo di Napoli, è stata una giovane atleta africana del Regno di Eswatini, l’ex Swaziland, paese satellite del Sudafrica. Erika Seyamah ha gli inconfondibili tratti delle afroasiatiche, probabilmente la sua famiglia è in parte di origine indiana

Erika Seyamah l'atleta più bella delle Universiadi

C'è già chi l'ha eletta Miss Universiadi 2019. Prima il boato dello stadio San Paolo quando è stata inquadrata sul maxischermo, poi il tam-tam dei social network: “Assomiglia a Naomi Campbell”, “E’ bellissima”. “E l’ hashtag #Eswatini è diventato virale”.

Il sito russo Sputnik per risalire all’identità della giovane atleta della rappresentanza africana la redazione moscovita ha consultato internet. “Sul sito ufficiale delle Universiadi di Napoli 2019 non è ancora disponibile l’elenco degli atleti partecipanti, in compenso sul sito della scorsa edizione delle Universiadi estive, svoltesi a Taipei nel 2017, i dati sono ancora presenti. La nazionale del Regno di Eswatini (fino al 2018 il paese si chiamava Swaiziland) era rappresentata da tre atleti, un maschio e due ragazze – uno in meno di quanti hanno sfilato a Napoli. La ragazza in questione sarebbe la saltatrice in alto Erika Seyamah, 25 anni, studentessa dell’Università di Pretoria, in Sudafrica”.