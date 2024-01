Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è a Riyad, in Arabia Saudita, dove domani si gioca la partita semifinale di Supercoppa italiana Napoli-Fiorentina. Oggi Joe Barone era al campo di allenamento per la rifinitura della vigilia ed ha incontrato alcuni tifosi viola della Fiorentina a cui ha offerta la sua ospitalità, invitandoli a guardare la partita insieme a loro e ad assistere alla seduta d'allenamento in esclusiva.

