SSC Napoli streetwear: felpe e tute GCDS in edizione limitata, idea regalo per tifosi napoletani!

Tifosi del Napoli appassionati di streetwear? Nessun problema, quest'anno la SSC Napoli ha pensato anche a voi! Non tutti sanno che la Società Sportiva Calcio Napoli ha lanciato una nuova collezione ufficiale di abbigliamento in collaborazione con il brand GCDS, il famosissimo marchio streetwear dello stilista napoletano Giuliano Calza. Una linea di vestiti limited edition pensata apposta per i tifosi napoletani appassionati di moda; tutti prodotti originali SSC Napoli!

Streetwear Napoli: nuova collezione GCDS

Black Friday. Oggi dunque vi portiamo alla scoperta di tutte le felpe, tute, maglioni e t-shirt SSC Napoli GCDS: scopriremo i vari modelli disponibili, il prezzo e dove acquistarle online in modo sicuro! Tutti i prodotti sono disponibili in edizione limitata fino ad esaurimento scorte!

In qualità di partner del programma di affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 riceve una piccola percentuale sugli acquisti idonei, senza alcun costo extra per chi acquista.

Felpa con cappuccio: ne restano solo due!

Felpa SSC Napoli

Iniziamo da questa stupenda felpa con cappuccio, un abito unisex disponibile in due colori: nera e bianca. È realizzata in cotone con stampa e come tutta la collezione GCDS è limited edition: ad oggi ne restano solo due! Se sei interessato ad acquistarla, devi fare in fretta: clicca sul "Felpa SSC Napoli" per consultare le taglie disponibili e le opzioni di spedizione.

Questa felpa è in vendita al prezzo di 335 euro, ma adesso è in offerta con sconto 21% a soli 263,99 euro! Clicca e scopri la promozione per i tifosi!

Felpa senza cappuccio: ne resta solo una!

Felpa Napoli

Attenzione: la felpa senza cappuccio è in esaurimento, ne resta solo una! Si tratta di una felpa identica a quella precedente, ma senza cappuccio! Unisex, disponibile in colore bianca e nera! Il prezzo è 248,00 euro per la felpa nera e 245,31 euro per la felpa bianca! Ideale per la stagione autunno-inverno, questa felpa del Napoli è letteralmente andata a ruba! Se sei interessato, clicca sulla foto oppure su Felpa senza cappuccio per visualizzare dettagli e opzioni di spedizione.

Pantaloni di tuta: ne resta solo uno!

Pantaloni di tuta Napoli

Il prossimo articolo che vi proponiamo sono pantaloni di tuta da abbinare alle due felpe precedenti. Il pantalone è venduto separatamente, si tratta anche questo di un pezzo in edizione limitata e ne resta solo uno! È disponibile di colore bianco e nero, ma occhio alle taglie, perché non tutte sono disponibili. Per verificare l'unica taglia rimasta e le opzioni di spedizione, clicca su Pantalone ufficiale SSC Napoli: questi pantaloni sono in vendita al prezzo di 324 euro iva inclusa.

SSC Napoli T-shirt GCDS

T shirt Napoli

Passiamo adesso alla linea t-shirt GCDS x SSC Napoli. Si tratta di una maglietta a maniche corte, con una scritta sul petto che recita in latino: "Si fortuna iuvat, multi numerantur amici, si fortuna perit nullus amicus erit", che significa: "Se la fortuna ti è favorevole avrai tanti amici, se la fortuna non ti aiuta, non avrai alcun amico". Attenzione: ne resta solo una di colore bianco!

Inizialmente la stessa maglia era in vendita anche nella versione di colore nero, ma adesso è esaurita. Si tratta di una t-shirt limited edition, un'edizione limitata che non sarà riprodotta mai più. Se sei interessato, clicca su T-shirt Napoli oppure clicca sul banner qui sotto o sulla foto sopra per verificare l'ultima taglia disponibile. Quest'ultima maglia rimasta è in vendita al prezzo di 221,00 euro.

Maglione di lana: ne restano solo due!

Maglione di lana GCDS

L'ultimo capo d'abbigliamento GCDS Napoli streetwear è il maglione di lana originale SSC Napoli, con il logo del club grande sul petto. Ideale per andare allo stadio d'inverno, quando fa freddo, ma anche per sfoggiare la passione per il Napoli quando si esce la sera o si va a scuola. Il logo è realizzato in tessuto jacquard, una particolare tecnica di lavorazione francese che rende questo maglione davvero pregiato.

Attenzione: ne restano solo due! Se sei interessato, quindi, clicca sulla foto oppure clicca su "Maglione di lana" per visualizzare le taglie disponibili e le opzioni di pagamento e spedizione. Il prezzo è di 373 euro.

Prova prima, paga poi!

Attivando la promozione Amazon "Prime Prova prima, paga poi", hai la possibilità di ordinare a casa dei vestiti, provarli e decidere solo dopo averli indossati se acquistarli oppure rispedirli indietro. Clicca sul banner oppure clicca su Prova prima, paga poi per visualizzare termini e condizioni.