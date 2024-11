SSC Napoli, ecco il nuovo maglione di Natale 2024: prezzo e dove acquistare

Maglione di Natale SSC Napoli 2024: finalmente in vendita il nuovissimo maglione tricot per i tifosi napoletani che vogliono celebrare il Natale 2024 con un tocco di eleganza partenopea. Il Napoli ha presentato il maglione di Natale di quest'anno, in vendita sullo store ufficiale SSCNapoli.

Vai subito al maglione: https://amzn.to/4eGu9Ok

Su CalcioNapoli24 scopri il prezzo e dove acquistare, oppure scorri l'articolo per le offerte sui maglioni di Natale degli anni scorsi.

Maglione di Natale Napoli 2024

Anche quest'anno il maglione SSC Napoli è in collaborazione con EA7: per il 2024 è stato scelto il colore azzurro retrò, con un design che include un pattern a maglia jacquard con fiocchi di neve bianchi e piccoli palloni da calcio, alternati ad alberi di Natale. Il girocollo, i polsini e l'orlo a coste garantiscono una vestibilità comoda e calda, ideale per le fredde giornate invernali. Un dettaglio unico è la scritta "SSC Napoli 10" sul retro, a celebrare la passione e il senso di appartenenza che contraddistingue i veri tifosi napoletani.

Prezzo : 69,00 euro

: 69,00 euro Dove acquistare: https://amzn.to/4eGu9Ok

Perfetto da indossare durante le festività o come regalo speciale per i tifosi del Napoli, questo maglione unisce lo spirito natalizio all'orgoglio partenopeo, rendendolo un capo immancabile nel guardaroba di ogni appassionato della SSC Napoli.

Maglioni di Natale in offerta

In vendita sullo store SSC Napoli su Amazon ci sono ancora i maglioni di Natale 2022 e Natale 2023 in vendita in offerta ad un prezzo scontato.

Il maglione di Natale 2022 di colore azzurro costa solo 28,50 euro: https://amzn.to/4fHJG1K

di colore azzurro https://amzn.to/4fHJG1K In vendita c'è anche il cappello di Natale: https://amzn.to/4fwMH4G

Il maglione di Natale 2023 di colore bianco con la scritta "Campioni d'Italia" costa solo 27,55 euro: https://amzn.to/3ANe9fv

