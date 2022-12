Napoli, nuova maglia di Natale: prezzo e sconti per i bambini!

SSC Napoli, nuova maglia di Natale! Il club partenopeo ha lanciato da pochi giorni una nuova maglia a tama natalizio che è già in vendita negli store ufficiali e su Amazon. Dopo le tre divise da gioco e la maglia realizzata in occasione di Halloween, si tratta della quinta maglia ufficiale SSC Napoli nella stagione 2022-2023 e non sarà certo l'ultima.

Un'edizione speciale con la quale gli azzurri potrebbero scendere in campo nelle prossime amichevoli previste a ridosso di Natale o forse al rientro in campo contro l'Inter a gennaio. Nel frattempo, la nuova maglia sta già andando a ruba.

Napoli, nuova maglia di Natale

Si tratta ovviamente di una maglia EA7 by Giorgio Armani, realizzata in esclusiva per la SSC Napoli. La nuova maglia di Natale presenta un disegno di una renna, come richiamo alla ricorrenza natalizia e la stampa è realizzata in digitale su materiale armaturato stretch tecnico traspirante. Le rifiniture sono di colore rosso, sempre in riferimento al Natale, e sul retro collo è presente il lettering SSCN.

Sconto sulla maglia natalizia del Napoli

Se invece volete acquistare la maglia Napoli di Natale per vostro figlio o per un bambino, c'è una bella notizia: il Napoli ha messo in vendita la maglia di Natale per bambini ad un prezzo scontato di soli 45 euro! Una promozione che comprende anche i pantaloncini ufficiali di Natale!

*In qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 percepisce una percentuale minima sugli acquisti idonei senza alcun costo per il consumatore.