"Io c'ero!", ecco la nuova Maglia Scudetto del Napoli! Ora anche su E-Bay | FOTO

Il Napoli ha messo in vendita una nuova maglia scudetto! Una t-shirt celebrativa per il terzo scudetto della storia della SSC Napoli, conquistato ormai tre mesi fa. La maglia del Napoli in questione è stata presentata sullo store di E-Bayed è caratterizzata dalla scritta "Io c'ero", scritta però come "Io c'3ro" con il numero "3" al posto della "e", a simboleggiare appunto il terzo scudetto del Napoli.

Nuova maglia scudetto

La nuova maglia scudetto del Napoli è disponibile in due colori, blu e bianca. Entrambe le maglie sono caratterizzate sul petto dal logo SSC Napoli in versione tricolore e dalla scritta brandizzata EA7; sulla manica c'è la scritta "Io c'ero", che celebra il giorno della vittoria; dietro la maglia invece la scritta tricolore "Napul3 Campione d'Italia".

Qual è il prezzo? Questa maglia scudetto costa 39 euro su e-Bay.

Maglia scudetto blu

Ecco la maglia scudetto di colore blu.

Maglia scudetto bianca

Qui invece la nuova maglia scudetto del Napoli di colore bianca.