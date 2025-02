Rose Villain è sposata con un napoletano: chi è il marito della cantante di Sanremo

Rose Villain è assoluta protagonista di Sanremo 2025 e il suo legame dopo il "Sì 'na pret" con Napoli è già indissolubile. Al punto che ieri ha anche indossato una maglia con scritto "pret", segno che ha recepito la viralità di questo siparietto. Ma molti non sanno che è sposata con un napoletano.

Rose Villain: chi è il marito napoletano

Infatti, Rose Villain è sposata con Sixpm, marito napoletano della cantante: si sono sposati a Brooklyn nel 2022, il loro oltre ad essere un matrimonio, da anni è anche un sodalizio artistico. Rose Villain conosce il partenopeo Sixpm (nome d'arte di Andrea Ferrara) a New York nel 2015. Il produttore nasce a Napoli e giovanissimo emigra a Milano, dove muove i primi passi nella scena rap meneghina, poi vola negli Stati Uniti. Sixpm, classe 1988, inizia a frequentare gli studi di registrazione di Los Angeles e artisti da Grammy come Bob Sinclair, collabora con artisti italiani come Jovanotti con cui realizza "I Love you baby", Marracash, Fedez, Salmo e Arisa. Con la moglie, un mese fa è stato ai Quartieri Spagnoli dove hanno realizzato il video di "Oh mamma mia" , brano che la rapper milanese, figlia del fondatore dell'azienda di borse Tucano, canta insieme con Gué. La canzone omaggia nel ritornello quello di "Che soddisfazione" di Pino Daniele. Nel video, festoso, tra vicoli, drink, party, balli e corsetti sexy, compaiono anche Geolier e Gigi D'Alessio. Per Rose Villain Napoli è un po' una seconda casa, quantomeno artistica, dal momento che il marito è nato e cresciuto qui.

Rose Villain con Sixpm

La cantante, all'indomani dell'apprezzamento in napoletano ricevuto dalla platea dell'Ariston prima della sua prima esibizione in gara a Sanremo 2025, infatti gioca a ripetere in napoletano "Si 'na petra" via Instagram e nelle interviste, e ironizza mostrando addosso un post-it sui social con la parola "Pret". Rose e Sixpm maghi della trap e urban, mista a musica latia, a maggio dell'anno scorso hanno fondato la società editoriale Cash and Carter Music, amministrata da Warner Chappell Music Italiana. Nel mese precedente il produttore aveva siglato un contratto con la Sugar. Sixpm proprio con Gué, Rose e Luché nel 2020 lancia il singolo "Chico" e poi solo con Gué il tormentone Milionario. Collaboratore anche di Elisa per l'album Ritorno al futuro/Back to the Future, il produttore multiplatino nel 2023 debutta anche nel singolo dal titolo esplicito "Puta" con Gué e Ghali.