Joseph Capriati allo stadio Maradona: il 28 maggio concerto techno-house di 12 ore!

Notizie Napoli. Sabato 28 maggio, tra un mese, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si terrà l'evento "Joseph Capriati & Friends", un concerto di musica techno e house della durata di circa 12 ore che si annuncia essere uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Joseph Capriati, all'anagrafe Giuseppe Capriati, è un dj casertano tra i più famosi in tutto il mondo ed ha deciso di celebrare la sua carriera in una serata epica nello stadio napoletano. Il palco verrà allestito sotto la Curva B e i biglietti sono già in vendita al prezzo di 25 euro.

Joseph Capriati in concerto allo stadio Maradona

Dj Joseph Capriati

C'è così tanta attesa per il concerto del 28 maggio che questa mattina ne parla anche l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica. Da Ibiza a Miami, passando per il Sudamerica, Joseph Capriati ha girato il mondo con la sua musica ed è pronto a far ritorno a Napoli. Tra gli sponsor dell'evento ci sarà anche Unicef, oltre a varie associazioni ed enti locali.

Nel pomeriggio è prevista l'esibizione di artisti napoletani, tra cui il rapper Clementino. Poi tanti ospiti: Dubfire dei Deep Dish, Gaetano Parisio, Markantonio, Dj Ralf e Gianmaria Coccoluto. Il live di Joseph Capriati inizierà dalle ore 22 e durerà fino a a mezzanotte.