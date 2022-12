Christian De Sica: "De Laurentiis si comprò il Napoli con l'incasso di Natale sul Nilo"

Ultime notizie. L'attore e regista Christian De Sica ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha avuto modo di tornare con la mente ai cinepanettoni di inizio anni 2000 e al rapporto con il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis.

"Purtroppo in questo paese se una volta interpreti il ruolo del cowboy, poi ti ritrovi quella maschera a vita, come è successo a me. Con De Laurentiis per esempio firmavo contratti per fare cinque film, ma di questi solo tre dovevano essere i cosiddetti "panettoni", poi però finito il terzo film veniva Aurelio da me e mi diceva: "Perché vuoi girare un film drammatico? Non incassiamo una lira" e poi mi faceva un po' terra bruciata con gli altri. Con l'incasso di Natale sul Nilo aveva guadagnato 45 milioni di euro, fu così che si è comprato il Napoli".