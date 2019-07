Nella giornata di oggi si è parlato molto in Belgio di un duro litigio tra Dries Mertens e sua moglie. L'attaccante belga, che pochi minuti fa ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, ha pubblicato una storia in cui, per certi aspetti, mette a tacere queste indiscrezioni: "Mi mancherà".

Clicca sulla foto in alleato