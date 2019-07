Vergognoso attacco di Bargiggia verso Ancelotti, anche Criscitiello ritwitta il messaggio [FOTO]

Ha fatto rumore e non poco il tweet di Bargiggia contro Ancelotti e, in generale, il Napoli: "Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione". Ebbene, si è unito a questo messaggio, per così dire, anche Michele Criscitiello di Sportitalia, che ha condiviso il tweet del collega.

