Venuti choc, offese alla fidanzata: "Napoletana di me**a come tutte, spero che lui muoia di cancro"

Notizie Calcio - “Invece di cercare una qualsiasi prende una napoletana di merda, sudicia, lebbrosa, schifosa e obesa… tu e tutte le napoletane schifose… il babbà infilatelo nel c***”. Offese choc in queste ore ad Augusta Iezzi, fidanzata di Lorenzo Venuti, vittima di offese cattivissime e sproporzionate per colpa - a dire dell'utente - di una prestazione indecorosa a San Siro con la Fiorentina contro il Milan.

Augusta Iezzi, offese choc sul web contro la compagna di Venuti

L'hater ha anche augurato il cancro al calciatore e la donna ha postato tutto sui social, audio compresi nei messaggi diretti, per denunciare l'accaduto. "Io spero che tu non conosca ma cosa voglia dire avere il cancro. In pochi secondi di audio hai vomitato odio su di me, su di noi, sui napoletani, sulle persone di colore e sulla tua stessa vita. Io domani ti denuncio", ha replicato.