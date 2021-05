"Venite nella mia bellissima Napoli", lady Mertens show: realizza una guida turistica della città via Instagram!

Ultime calcio Napoli - Una vera e propria guida turistica della città. Innamorata di Napoli e della Campania, dei suoi scorci, del suo mare e dei suoi luoghi caratteristici. Kat Kerkhofs, sulle sue storie di Instagram, ormai ogni giorno pubblica foto e video per descrivere le bellezze della Campania. E questa volta si è davvero superata: infatti, la moglie di Dries Mertens ha realizzato una guida turistica per tutti i suoi followers di Instagram per visitare le bellezze di Napoli. L'ha nominata "Napoli: posti dove soggiornare e cose da visitare".

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta la coppia, ormai napoletana:

Kat ha scelto Posillipo come sua dimora che affaccia sul mare di Palazzo Don Anna e sono famosi i suoi video in compagnia del marito. Dries. adottato praticamente dai napoletani, fa altrettanto. Si gode la città di notte e ogni tanto fa qualche salto nei locali caratteristici, abbracciando il calore dei napoletani. Kat, però, sembra davvero una guida specializzata, lo fa meglio di chiunque altro che afferma di tenere a cuore la citta. Ha voluto fornire un grande assist alla Campania, come nelle migliori tradizioni di famiglia.

Dries lo fa in campo, lei si diletta a farlo sui social da consumata influencer. E quindi, nella speranza di una ripresa post pandemica ha voluto invitare, con un messaggio. i suoi follower a prenotare un viaggio nella nostra regione. «Perché il mondo si sta riaprendo — si legge — così la mia bellissima città Napoli, le sue isole e la Costiera Amalfitana. Ho realizzato guide estese con la nuova funzionalità di instagram di tutti i miei posti preferiti. Sembra quasi di aver scritto un libro — si compiace — ma sono davvero felice di condividere la bellezza di questa regione. Dai un’occhiata e prenota il tuo viaggio!».

Spesso i calciatori hanno rinunciato a trasferirsi al club azzurro proprio perché su Napoli c’è una narrazione negativa. Invece Kat ha voluto mostrare la Napoli bella, quella spesso bistrattata. E ha riscosso un grande successo. Sotto il suo post sono arrivati i complimenti per questa iniziativa: «Grazie per quello che fate per Napoli – si legge – estendendo i complimenti a quanto ha fatto e fa in campo il marito Dries». Oppure: «Grazie dal popolo napoletano e grazie per fare da sponsor alla nostra città». C’è anche chi invoca la cittadinanza onoraria subito e «tutti i napoletani vi amano».