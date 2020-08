Enrico Varriale, giornalista RAI, ha twittato al termine di Napoli-Lazio:

"Chiude con una bella vittoria il Napoli, ma un'inutile partita di fine stagione, l'ultima di Callejon, finisce tra tensioni e nervosismo. Immobile capocannoniere, eguaglia Higuain.Insigne migliore in campo,forse da far uscire prima,rischia di essere out per il Barcellona".