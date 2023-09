Toronto, i tifosi sperano nel ritorno di Giovinco dopo la delusione Insigne

Notizie Calcio - A Toronto i tifosi sperano fortemente di rivedere Sebastian Giovinco con la maglia rossa addosso. L'ex Juve ha regalato al club canadese il suo unico titolo nel 2017, totalizzando nella sua esperienza in MLS ben 83 gol. La formica atomica si sta allenando con la squadra ma il suo rientro sarà graduale visto l'anno di inattività, nel frattempo i tifosi sono alle prese con il deludente rendimento dell'ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne, il quale nella stagione in corso ha messo a segno 5 gol e 4 assist. Numeri ben al di sotto delle aspettative dei supporters canadesi che speravano di rivedere in Insigne le gesta di Giovinco.