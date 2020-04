Tonelli ricorda i tempi di Napoli, Valdifiori ironizza: "Beato te che hai gol da postare..." [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Sul proprio profilo Instagram Lorenzo Tonelli, difensore centrale della Sampdoria, ha pubblicato sul proprio profilo una foto che lo ritrae in un momento per lui speciale: il gol messo a segno, decisivo per la vittoria, in una partita tra Napoli ed Udinese. Scatta subito l'ironia di un altro ex calciatore azzurro, vale a dire Mirko Valdifiori, che ha così commentato il post:

"Beato a te che hai le foto del gol da postare".

Pronta la replica da parte dell'ex Empoli: "Tu hai gli assist"