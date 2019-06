"Veretout: Milan davanti alla Roma ma il Napoli resta la mina sempre vagante. Decisione non in tempi strettissimi. Manolas in dirittura al Napoli. 3,5 mln d'ingaggio più bonus. Diawara alla Roma confermato". Sono due tweet di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, che fa il punto della situazione sul mercato del Napoli.