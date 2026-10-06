Marianucci è tornato! Entro la fine di ottobre sarà al 100% della condizione

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Marianucci

Infortunio Marianucci, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, ci sono buone notizie per quanto riguarda il difensore centrale del Napoli, KO dallo scorso 10 agosto.

Infortunio Marianucci

I problemi al legamento collaterale mediale, che gli hanno impedito di giocare per tutta l'estate, sembrano ormai essere alle spalle. Nella giornata di ieri, Marianucci ha preso regolarmente parte all'allenamento di Castel Volturno con il resto della squadra e ci si aspetta adesso di vederlo in panchina già questo sabato in occasione di Napoli-Frosinone.

Secondo quanto riporta Il Mattino, a fine ottobre sarà ormai al 100% della condizione:?

"Marianucci è tornato in gruppo, può anche andare in panchina sabato, ma ha bisogno di tempo per rimettersi al passo: a fine mese sarà al 100%".

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