Sky elimina già il Napoli dalla Champions, polemica sul web: "Fate schifo!" [VIDEO]

Polemica sul web: SkySport dà per scontato l'eliminazione del Napoli in Champions League e i tifosi azzurri, giustamente, non ci stanno. "Fate pena" e "che schifo!" sono i commenti più diffusi sui social dopo l'episodio.

Il tutto è avvenuto in diretta quando il collega Massimi Nebuloni, dopo l'impresa europea dei bergamaschi, ha intervistato un doppio ex di Atalanta e Juventus ponendogli la seguente domanda: "Se tutto andrà come deve andare, nei quarti la sfida ideale del tuo cuore sarebbe Atalanta-Juve o magari trovare sulla propria strada Messi?". Clicca sul video in allegato per vedere.