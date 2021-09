Screditato a Napoli, eroe alla Lazio: scritte per Hysaj sui muri di Roma [FOTO]

Ultime notizie. La nuova avventura laziale di Elsaid Hysaj non era partita con il piede giusto. Dopo le polemiche per le aggressioni fasciste ricevute dalla frangia ultras della Lazio, l'ex terzino del Napoli ha ritrovato la serenità con Maurizio Sarri e nove giorni dopo l'ufficializzazione del suo accordo con il club biancoceleste è arrivato anche il suo primo gol con la Lazio, nel 6-1 contro lo Spezia. Pensare che in 177 presenze con la maglia del Napoli aveva segnato soltanto un gol, il 25 luglio 2020 contro il Sassuolo. Il suo contratto con il Napoli è scaduto a giugno 2021 e il club azzurro ha preferito lasciarlo andare via: complici, forse, anche le valutazioni di una grande fetta della piazza partenopea, a cui Hysaj non piaceva più o forse non era mai piaciuto.

Lazio, scritte per Hysaj a Roma

A Roma, adesso, compaiono addirittura delle scritte sui muri, dedicate esplicitamente ad Hysaj. Un esempio in questa foto, dove la scritta a colori celesti dipinge l'urlo: "Daje Hysaj". Guarda la foto in allegato.