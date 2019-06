"Adesso deve morire!" Sarri alla Juve, la reazione del tifoso napoletano già virale: "Se mi offrono 5mln? Già sto là!" [VIDEO]

Sarri alla Juve, la reazione dei napoletani è stata certamente univoca: tutti (o quasi) schierati contro la decisione di Maurizio Sarri, non per la scelta professionale, ma per i gesti, le dichiarazioni e i pregressi "anti-Juve". Si è scatenata come al solito l'ironia del web, con un video in particolare già virale sui social: è quello di Alici Come Prima, del giornalista de Le Iene e videoblogger Andrea Rossi.

Un tifoso napoletano intervistato dopo il passaggio di Sarri sulla panchina della Juventus, è già virale: sì, perchè dopo tante parole dure contro la scelta di Maurizio Sarri, che "adesso deve morire!", e che è "in egual modo sbagliata rispetto alla scelta di Higuain", ha poi chiosato con la massima sincerità e ironia:

"Ma se ti offrissero 5 milioni di euro?", la risposta del tifoso: "Già sto là!".

Clicca su play per guardare il video: