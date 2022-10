Notizie Napoli calcio. Momento d'oro per Giacomo Raspdori, reduce dalla doppietta in Champions League contro l'Ajax. L'attaccante azzurro è sempre più integrato nella rosa di Spalletti, ma non solo.

Raspadori relax a Capri

Proprio dopo la vittoria di Amsterdam, Raspadori si è concesso qualche ora da turista per esplorere Napoli. Tra le varie tappe, approfittando anche delle giornate soleggiate, l'ex Sassuolo ha deciso di visitare Capri insieme con la compagna Elisa.

