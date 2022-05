Calciomercato Napoli - Antonello Perillo, giornalista e Vice Direttore Tgr Rai, ha scritto un tweet sul futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli.

"Weekend di trattative intense tra Napoli e l’entourage di Koulibaly con DeLaurentiis a lavoro, come scritto stamane, per un accordo in qualche modo in linea con la politica sugli ingaggi e dire no al Psg che senza ds è alla finestra. Occhio però: serve clima più sereno"