Rai, Di Gennaro: "Manolas pessimo già a Roma, Maksimovic bluff. Guardate Acerbi, Skriniar, Bastoni e Rugani..."

Ultime notizie Napoli. La partita di ieri sera lascia l'ambiente partenopeo in crisi, con tante partite decisive in arrivo e il Napoli nel peggior momento della stagione. Durissimi i commenti che arrivano da più parti, come quello del giornalista di Rai Sport, Dario Di Gennaro, che su Twitter scrive: "Manolas non lo avrei mai preso, pessimo nella sua ultima stagione alla Roma. Maksimovic un bluff dal primo giorno, 19mln regalati al Torino. Nel frattempo Acerbi alla Lazio, Skriniar, De Vrij e Bastoni all'Inter, Rugani alla Juventus".

Maksimovic e Pandev, Genoa-Napoli 2-1