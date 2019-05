"Guardiola ha dichiarato pubblicamente per 2 volte che rimane al City. Sarri non ha mai parlato con Agnelli e la Juventus. Pochettino non ha clausola ma dovrebbe essere liberato dal Tottenham. Sicuramente l’allenatore della Juventus 2019/20 sarà una sorpresa per tutti": questo il tweet di Maurizio Pistocchi sul proprio profilo social.