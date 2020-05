Pistocchi da applausi: "Manca solo quel file... Se VAR non interviene sui cartellini con chi parlava Orsato?"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, sul proprio profilo Twitter ha detto la sua sulle parole di Pecoraro, che ha denunciato la sparizione del file audio relativo alla mancata espulsione di Pjanic in quella famosa partita tra Juventus ed Inter che indirizzò in maniera decisiva lo scudetto dell'anno 2017/2018 verso Torino. A chi ha segnalato una poca chiarezza nella gestione delle situazioni nel protocollo VAR, il collega ha così replicato con parole che risultano essere al veleno:

"Un momento: Pecoraro si chiede come mai c’è tutta la registrazione e manca solo “quel” file. Se è vero che i cartellini gialli non sono esaminati dal Var, mi chiedo 1.come mai il VAR intervenne in occasione del giallo a Vecino? 2.con chi parlava Orsato dopo il primo giallo a Pjanic?"