"Mi dicono che, con la restrizione per i nativi in Campania, la Juventus abbia cercato-sbagliando di evitare che la guerra per il controllo della sua curva tra “vecchi”e “emergenti (di estrazione campana, secondo Report) deflagri in modo clamoroso. Buonanotte". E' un tweet di Maurizio Pistocchi, giornalista, che spiega il motivo dell'iniziale motivazone della Juventus ad escludere i nativi in Campania per Juve-Napoli.