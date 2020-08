Ultime notizie calcio - Maurizio Pistocchi su Twitter:

"L’Intruso non piace: non piace agli ex-calciatori, perché non è stato calciatore, a quelli dell’immagine, perché veste male, ai giornalisti, perché non li considera, e ai tifosi, persino a quelli della Juve.Per questo è la vittima designata, e faccio il tifo per lui".