Calcio Napoli - Il Napoli travolge il Sassuolo per 6-1. Ecco il tweet del collega Maurizio Pistocchi al fischio finale dello stadio Maradona.

"Nap-Sas 6:1 Il Napoli dimostra sul campo di essere degno della sua tifoseria: trascinato dalla coppia Osimehn/Mertens travolge il Sassuolo con 6 gol, domina in ogni settore del campo, conferma di non voler mollare fino alla fine. Per il Sassuolo una partita da dimenticare subito"