Calcio Napoli - Antonello Perillo ha scritto un tweet al termine della larga vittoria del Napoli ai danni del Sassuolo.

"La grande reazione del Napoli contro il Sassuolo acuisce i rimpianti. Perché contro Fiorentina, Roma e Empoli non si è vista tanta grinta? Cosa ha spinto, prima di Empoli, Spalletti a far partire per 7 gare consecutive Mertens dalla panchina?"