Sarri verso l'esonero dalla Juve, Pedullà: "Contatti in corso con Pochettino"

Ultimissime Napoli - Maurizio Sarri è sempre più in bilico sulla panchina della Juventus. Alfredo Pedullà scrive un'indiscrezione sul suo sito ufficiale: "La Juve difficilmente ripartirà da Sarri, malgrado un contratto per un altro anno più opzione. Ci sono diversi profili che piacciono, alcuni molto difficili da raggiungere (per esempio Inzaghi che è sotto contratto con la Lazio e che ha un contratto fino al 2021). Negli ultimi giorni ci sono stati contatti approfonditi con Mauricio Pochettino che già la scorsa stagione aveva avuto buone possibilità ma poi la società aveva deciso di prendere Sarri e di puntare sul bel gioco. Ora la situazione è diversa, la Juve ha sicuramente sondato la disponibilità di Pochettino, avremo sviluppi molto presto sulla decisione definitiva. I contatti con Pochettino dopo quelli tra Paratici e Inzaghi con la differenza che non c’è la blindatura di un contratto. Dipende anche da Lotito".